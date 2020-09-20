В «Спартаке» уверены в подписании защитника «Тоттенхэма» Орье

Московский «Спартак» уверен в подписании ивуарийского защитника лондонского «Тоттенхэма» Сержа Орье, сообщает Sky Sports.



По данным источника, в московском клубе появляется всё больше уверенности, что сделка состоится. Появлялась информация, что переход игрока в «Спартак» считается маловероятным. Ивуарийцем интересовался «Милан», но трансфер не состоялся.



Орье перешёл в «Тоттенхэм» в августе 2017 года из «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 27-летний ивуариец принял участие в 33 матчах чемпионата Англии (31 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал пять результативных передач, а также забил один гол в свои ворота, получил три жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Милана» по Орье