В «Спартаке» уверены в подписании защитника «Тоттенхэма» Орье

Московский «Спартак» уверен в подписании ивуарийского защитника лондонского «Тоттенхэма» Сержа Орье, сообщает Sky Sports.
По данным источника, в московском клубе появляется всё больше уверенности, что сделка состоится. Появлялась информация, что переход игрока в «Спартак» считается маловероятным. Ивуарийцем интересовался «Милан», но трансфер не состоялся.
Орье перешёл в «Тоттенхэм» в августе 2017 года из «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 27-летний ивуариец принял участие в 33 матчах чемпионата Англии (31 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал пять результативных передач, а также забил один гол в свои ворота, получил три жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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