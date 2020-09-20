«Челси» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 2-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 2-го тура английской Премьер-лиги.
«Челси»: Кепа, Алонсо, Кристенсен, Зума, Джеймс, Маунт, Канте, Джорджиньо, Ковачич, Хаверц, Вернер.
Запасные: Кабальеро, Томори, Аспиликуэта, Абрахам, Баркли, Жиру, Хадсон-Одои.
«Ливерпуль»: Алисон, Фабиньо, ван Дейк, Александер-Арнольд, Робертсон, Хендерсон, Кейта, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.
Запасные: Адриан, Цимикас, Алькантара, Милнер, Джоунс, Минамино, Ориги.
Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».
В 1-м туре нынешнего сезона синие одержали победу в гостевом матче с «Брайтоном» (3:1). «Ливерпуль» дома обыграл «Лидс Юнайтед» (4:3).
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