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«Брайтон» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Брайтон» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Кевином Френдом, ассистировали судьи на линиях Саймон Бэк и Эдриан Холмс.

Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Ниль Мопе с пенальти. На 7-й минуте преимущество гостей увеличил Мопе, который оформил дубль с передачи Леандро Троссарда. В концовке встречи счёт до крупного довёл Аарон Коннолли, которому ассистировал Мопе.

«Брайтон энд Хоув Альбион», набрав три очка, вышел на девятое место в АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» (3) — на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
20 сентября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Мопе – 4' (пен)   0:2 Мопе – 7'   0:3 Коннолли – 83'
Удаления: нет / Биссума – 89'
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