«Брайтон» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Кевином Френдом, ассистировали судьи на линиях Саймон Бэк и Эдриан Холмс.

Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Ниль Мопе с пенальти. На 7-й минуте преимущество гостей увеличил Мопе, который оформил дубль с передачи Леандро Троссарда. В концовке встречи счёт до крупного довёл Аарон Коннолли, которому ассистировал Мопе.

«Брайтон энд Хоув Альбион», набрав три очка, вышел на девятое место в АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» (3) — на 11-м месте.