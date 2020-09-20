Тренер «Сочи»: красивейший гол «Арсенала» спутал наши планы

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча с тульским «Арсеналом» (2:3).

«Мы сами творцы своего поражения. Всё хорошо начиналось, мы доминировали, и всё было хорошо, но потом, забив гол, потеряли нить игры. Мы пытались, кричали, но изнутри не нашлось момента, чтобы встряхнуть команду.



Говорили, что «Арсенал» команда бьющая, Ткачёв с левой поставленной ногой, но недоиграли подбор, пропустили «гол в раздевалку». Мы вышли на второй тайм, перевернули, сравняли, но потом нас настигли. Мы не сложили оружие, хотели завоевать три очка, но красивейший гол спутал наши планы. Мы пытались изменить схему, создавали, были полумоменты, которые могли бы нам принести очки.



Мы не смотрим в таблицу, был матч с «Арсеналом», и мы готовились к нему. Матч подтвердил, что мы были заряжены и играли на победу. Нобоа всегда в хорошей форме, потому что хорошо к себе относится. Кристиан хочет играть в футбол и хочет играть красиво.



На нас не давила беспроигрышная серия, готовились в обычном режиме. Повторюсь, что ход матча говорил, что мы были заряжены. Секундная расслабленность стоила нам очков. В атаке есть небольшая проблема с вариативностью, нужен форвард, который сможет составить конкуренцию Антону Заболотному. Быстрый и лёгкий форвард», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата».