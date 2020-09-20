Тренер «Сочи» рассказал о восстановлении Попова после операции на «крестах»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, когда полузащитник Ивелин Попов может восстановиться после травмы.
«Попов проходит послеоперационный курс реабилитации в Испании, в начале октября приедет к нам. Срок возвращения при крестообразных связках, как мы знаем, минимум полгода», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата».
Ивелин получил повреждение в матче с «Тамбовом» (0:1). Игрок вышел на поле после перерыва, но уже на 71-й минуте почувствовал болезненные ощущения и попросил замену. Медицинское обследование выявило у Попова разрыв связок колена и повреждение мениска.
Попов был прооперирован в Барселоне. По предварительным данным, восстановление болгарского игрока займёт от шести до восьми месяцев.
В сезоне-2020/2021 Ивелин провёл три матча и отдал результативную передачу. 23 августа Попов перешёл в «Сочи» на правах свободного агента, но в первом же матче за новый клуб получил повреждение. 32-летний полузащитник не только пропустит предстоящие игры Российской Премьер-лиги, но и не поможет сборной Болгарии в Лиге наций.
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