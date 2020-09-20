Кучук не пришёл на пресс-конференцию после четвёртого подряд проигрыша минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук не явился на пресс-конференцию после матча 24-го тура чемпионата Беларуси с «Ислочью» (1:2), сообщает By.tribuna.com.

Члены тренерского штаба Кучука также пропустили пресс-конференцию.

Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд. До этого команда Кучука уступила в чемпионате брестскому «Динамо» (2:4), в Кубке страны — «Крумкачам» (0:2). Также минское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги Европы, проиграв дома польскому «Пясту» (0:2).

«Динамо», набрав 33 очка в 23 матчах, занимает 9-е место в таблице чемпионата Беларуси.

Кучук возглавил команду в апреле 2020 года. Ранее специалист тренировал «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив», каменскую «Сталь» и «Ростов».