Тедеско: в матче с «Рубином» прессинговали чуть позже и отходили ниже, чем обычно

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итоги матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).
«В этой игре мы прессинговали соперника чуть позже, чем обычно. Основная задача была в том, чтобы не дать «Рубину» в случае отбора мяча разбежаться в зоны за спиной. Поэтому мы отошли ниже, чем обычно. «Рубин» изменил схему игры, благодаря чему нам удавалось организовать прессинг», — цитирует Тедеско «Матч ТВ».
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. В середине первого тайма московский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Михаила Меркулова.
- 20 сентября 2020
-
20:22
-
20:18
-
20:11
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:45
-
19:43
-
19:41
-
19:39
-
19:35
-
19:31
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:10
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
17:56
-
17:55