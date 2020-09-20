Тедеско: в матче с «Рубином» прессинговали чуть позже и отходили ниже, чем обычно

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итоги матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).



«В этой игре мы прессинговали соперника чуть позже, чем обычно. Основная задача была в том, чтобы не дать «Рубину» в случае отбора мяча разбежаться в зоны за спиной. Поэтому мы отошли ниже, чем обычно. «Рубин» изменил схему игры, благодаря чему нам удавалось организовать прессинг», — цитирует Тедеско «Матч ТВ».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. В середине первого тайма московский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Михаила Меркулова.