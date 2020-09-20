«Спартак» нанёс один удар в створ ворот «Рубина». Красно-белые победили со счётом 2:0
Футболисты московского «Спартака» лишь один раз попали в створ ворот казанского «Рубина» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором они одержали победу со счётом 2:0.
Произошло это на 4-й минуте, когда гол забил шведский нападающий Джордан Ларссон. Второй раз мяч оказался в воротах казанцев в результате автогола защитника Михаила Меркулова.
«Спартак», набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Рубин» (11) — на 7-м месте. Лидером турнира является петербургский «Зенит» (17).
В 9-м туре «Спартак» сыграет с «Тамбовом». Матч состоится 26 сентября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». «Рубин» в гостях встретится с «Ротором» (27 сентября).
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- 20 сентября 2020
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