«Вулверхэмптон» заплатит за Семеду около € 40 млн

«Вулверхэмптон» согласовал трансфер португальского защитника «Барселоны» Нелсона Семеду примерно за € 40 млн, утверждает ESPN.

По данным источника, английский клуб завершит сделку по приобретению футболиста в ближайшее время. «Барселона» в качестве замены Семеду рассматривает кандидатуры защитника «Аякса» Серджино Деста и игрока обороны «Норвич Сити» Максимилиана Ааронса.

Семеду перешёл в «Барселону» из «Бенфики» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 35,7 млн. В сезоне-2019/2020 26-летний португалец принял участие в 32 матчах чемпионата Испании (24 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.