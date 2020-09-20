Кутепов: Тедеско попросил нас не проиграть второй тайм

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (2:0).



«Было ощущение, что во втором тайме мы подсели, а затем случилось удаление. Но ребята справились, выдержали. Задача на любой матч — справиться с соперником. Тренер просил выключить Деспотовича по максимуму, мы старались выполнить установку. В раздевалке нас Тедеско попросил не проиграть второй тайм, вот мы его и не проиграли», — цитирует игрока «Матч ТВ».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. В середине первого тайма московский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Михаила Меркулова.