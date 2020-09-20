Газизов: Орье — игрок топового уровня. Если он придёт в «Спартак», это будет усиление

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе клуба к ивуарийскому защитнику «Тоттенхэм Хотспур» Сержу Орье.

«Серж Орье — игрок топового уровня, если он придёт в „Спартак“, это будет усиление. Но я не буду ничего отрицать или подтверждать. Мы работаем по нескольким футболистам, время ещё есть. Нужен ли игрок на эту позицию, учитывая форму Зобнина? Я уже говорил, что он показывает суперигру, и сегодня, по тому, что он показывает на правом фланге, он входит в число ведущих игроков европейских чемпионатов. Давайте будем держать кулаки за него, за ним, насколько я знаю, наблюдает много специалистов из других клубов в этом плане, он раскрывается как универсальный игрок», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.