«Челси» — «Ливерпуль»: Мане оформил дубль, забив после грубой ошибки Кепы

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забил второй гол в матче с «Челси» после грубой ошибки голкипера синих Кепы Аррисабалаги. Счёт — 2:0, идёт второй тайм.

На 54-й минуте встречи Кепа получил передачу во вратарской, но тут же ошибся в передаче — Мане перехватил мяч и закатил его в открытые ворота.

Первый мяч Мане забил на 50-й минуте. Мохамед Салах и Роберто Фирмино разыграли стеночку, далее бразилец мягко навесил в центр штрафной, откуда Мане головой отправил мяч в сетку ворот.

Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В бригаду входят ассистенты Дэниел Кук и Константин Хацидакис. Резервный рефери – Стюарт Атвелл.