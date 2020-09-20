Газизов: у Жиго обычная мышечная травма

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о травме французского защитника московского клуба Самуэля Жиго.

«У Жиго травма, он получил её в дерби. Мы не стали рисковать. Надеемся, что скоро залечим эту травму. Обычная мышечная травма. Что касается трансфера, надеюсь, что он не уйдёт. Всё может быть, у него есть выкупной бонус, но он счастлив в „Спартаке“, и никаких моментов нет», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0. Набрав 17 очков, красно-белые поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского национального чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» (17) лишь по разнице мячей. В 9-м туре «Спартак» на выезде 26 сентября сыграет с «Тамбовом».