Газизов: если Зобнин захочет себя попробовать в Европе, мы должны пойти на важные шаги

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о возможном уходе из команды полузащитника Романа Зобнина.
«Если Роман захочет себя попробовать в Европе, мы должны пойти на важные шаги. Чтобы шаги были в пользу игрока и клуба. Не буду говорить о его отступных, но мы двигаемся вперёд все вместе, и никто никуда уходить не хочет», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0. Набрав 17 очков, красно-белые поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского национального чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» (17) лишь по разнице мячей. В 9-м туре «Спартак» на выезде 26 сентября сыграет с «Тамбовом».
- 20 сентября 2020
-
20:22
-
20:18
-
20:11
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:45
-
19:43
-
19:41
-
19:39
-
19:35
-
19:31
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:10
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
17:56
-
17:55