Газизов: если Зобнин захочет себя попробовать в Европе, мы должны пойти на важные шаги

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о возможном уходе из команды полузащитника Романа Зобнина.

«Если Роман захочет себя попробовать в Европе, мы должны пойти на важные шаги. Чтобы шаги были в пользу игрока и клуба. Не буду говорить о его отступных, но мы двигаемся вперёд все вместе, и никто никуда уходить не хочет», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0. Набрав 17 очков, красно-белые поднялись на вторую строчку в турнирной таблице российского национального чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» (17) лишь по разнице мячей. В 9-м туре «Спартак» на выезде 26 сентября сыграет с «Тамбовом».