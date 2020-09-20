Тедеско: «Спартак» подсел после удаления Маслова, а не с начала второго тайма

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

«Мы очень рады, что выиграли, в Казани тяжело играть, команда у „Рубина“ отлично организована. При наших атаках очень сложно найти пространство между линиями „Рубина“, а при отборе они хороши на контратаках – у них есть прекрасные игроки, которые могут отлично убежать. Здорово, что удалось забить в первом тайме, во втором голе было немного удачи. Но перед этим моментом после подачи арбитр свистнул фол на вратаре «Рубина», хотя мне показалось, что там можно было продолжать игру.



Во втором тайме объяснить всё гораздо проще: Маслов получил вторую жёлтую, после этого команда в меньшинстве была вынуждена глубоко обороняться и стараться контратаковать, что непросто, так как «Рубин» очень быстро возвращается в оборону после потерь мяча.



Я не согласен, что мы подсели с начала второго тайма. Подсели мы после красной карточки.



Надеюсь, что Жиго вернётся на следующей неделе. Как мне игра в защите? Сегодня сыграла хорошо вся линия обороны. Ребята показали характер, доказали, что могут играть через не могу, переносить тяготы и лишения. Безусловно, это придаёт сил.



Соболев и Кокорин сыграли против „Родины“, мы говорим про ротацию, вот она – ротация. Смотрим, кто из игроков свежее. Поэтому выбор пал на Джордана и Понсе, которые сыграли отлично», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.