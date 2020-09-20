Тедеско: первую жёлтую Маслову дали незаслуженно. Невероятно, будто конец прошлого сезона

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал удаление Павла Маслова в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

«Маслов играл прекрасно, первую жёлтую ему дали незаслуженно, а во втором тайме за первый же контакт дали вторую. Это просто невероятно, что с нами происходит – как будто сейчас конец прошлого сезона, когда нам в каждой игре давали невообразимое количество жёлтых карточек, которые быстро накапливаются. А после этого начинаются сложности.



Доволен, как ребята оборонялись в меньшинстве внутри штрафной, но за пределами штрафной нам есть над чем работать – пресекать раньше фланговые подачи, в определённые моменты обороняться чуть выше», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.