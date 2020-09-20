Тедеско: в ситуации с травмой Глушенкова врачи «Спартака» сделали всё от них зависящее

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о травме нападающего команды Максима Глушенкова, который выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена.
«Я с ним ещё не говорил, так как диагноз узнал, когда мы были на пути в Казань. Это очень грустно, он молодой и талантливый игрок, мы хотели вернуть его из „Крыльев“, он начал тренироваться и играть за основу. Вы знаете, что я всегда доверяю молодым игрокам, а Максим занимал особое место в этом списке. Его травма – это очень прискорбно.
«Спартак» приложит все усилия, чтобы Глушенков восстановился как можно быстрее. Мы будем рядом с ним. То, что с ним случилось, следствие травмы в игре за молодёжную сборную. Наши врачи обследовали его, когда Максим вернулся из сборной. Они подтвердили диагноз, который вынесли медики в сборной. Я хочу сказать, что медицинский штаб у нас прекрасный, я им полностью доверяю. В последние дни их многие критиковали за этот инцидент, но наши врачи сделали всё от них зависящее. К сожалению, травма Макса в определённый момент резко ухудшилась, что и привело к таким последствиям", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 20 сентября 2020
-
20:22
-
20:18
-
20:11
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:45
-
19:43
-
19:41
-
19:39
-
19:35
-
19:31
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:10
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
17:56
-
17:55