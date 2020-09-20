Тедеско не стал комментировать информацию о возможном переходе Орье в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не стал комментировать информацию об интересе клуба к ивуарийскому защитнику лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сержу Орье.
«Серж Орье? Я знаю многих игроков в разных чемпионатах, но предпочитаю говорить только о своих футболистах», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
По данным Sky Sports, в московском клубе появляется всё больше уверенности, что сделка состоится, хотя ранее появлялась информация, что переход игрока в «Спартак» считается маловероятным. Ивуарийцем интересовался «Милан», но трансфер не состоялся.
Орье перешёл в «Тоттенхэм» в августе 2017 года из «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 27-летний ивуариец принял участие в 33 матчах чемпионата Англии (31 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал пять результативных передач, а также забил один гол в свои ворота, получил три жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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