Фанаты ЦСКА поздравили Фернандеса, вывесив у отеля баннер про «Супер Марио»

Болельщики ЦСКА необычным образом поздравили защитника Марио Фернандеса с днём рождения. Фанаты вывесили у отеля в Уфе баннер с отсылкой к игре Super Mario Bros.

«Перед игрой болельщики красочно поздравили Марио с 30-летием, вывесив у нашей гостиницы большой баннер», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в «Твиттере». На баннере нарисован герой игры — сантехник Марио, и на английском языке написано «30-й уровень».

Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Защитник провёл за «армейцев» 279 матчей, забил шесть мячей и отдал 46 результативных передач.

Ранее пресс-служба красно-синих выложила на своём YouТube-канале видео с поздравлениями болельщиков клуба в адрес Фернандеса на португальском языке.