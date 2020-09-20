Фанаты ЦСКА поздравили Фернандеса, вывесив у отеля баннер про «Супер Марио»
Болельщики ЦСКА необычным образом поздравили защитника Марио Фернандеса с днём рождения. Фанаты вывесили у отеля в Уфе баннер с отсылкой к игре Super Mario Bros.
«Перед игрой болельщики красочно поздравили Марио с 30-летием, вывесив у нашей гостиницы большой баннер», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в «Твиттере». На баннере нарисован герой игры — сантехник Марио, и на английском языке написано «30-й уровень».
Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Защитник провёл за «армейцев» 279 матчей, забил шесть мячей и отдал 46 результативных передач.
Ранее пресс-служба красно-синих выложила на своём YouТube-канале видео с поздравлениями болельщиков клуба в адрес Фернандеса на португальском языке.
Болельщики ЦСКА поздравили Марио Фернандеса с 30-летием на португальском языке
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