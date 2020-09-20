Губерниев — об увольнении Гунько: не смогу возглавить «Химки», передайте министру

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который заявил, что главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько будет уволен.

«Я не смогу возглавить, передайте министру...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков ранее заявил, что главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько покинет клуб. По его словам, клуб будет искать опытного тренера.



В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7. «Химки», набрав 3 очка, занимают 15-е место в таблице чемпионата России.

Гунько был назначен главным тренером «Химок» 1 августа. Специалист сменил на этом посту уволенного со скандалом Сергея Юрана.