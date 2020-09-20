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Губерниев — об увольнении Гунько: не смогу возглавить «Химки», передайте министру

Губерниев — об увольнении Гунько: не смогу возглавить «Химки», передайте министру
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который заявил, что главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько будет уволен.

«Я не смогу возглавить, передайте министру...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков ранее заявил, что главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько покинет клуб. По его словам, клуб будет искать опытного тренера.

В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7. «Химки», набрав 3 очка, занимают 15-е место в таблице чемпионата России.

Гунько был назначен главным тренером «Химок» 1 августа. Специалист сменил на этом посту уволенного со скандалом Сергея Юрана.

Дмитрия Гунько уволят из «Химок»
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