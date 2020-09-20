Вратарь «Кадиса» стал самым возрастным дебютантом Примеры за последние 85 лет

Вратарь «Кадиса» Альберто Сифуэнтес стал самым возрастным дебютантом Примеры с 1935 года. Голкипер дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Испании в возрасте 41 года и 114 дней. Дебютным для Сифуэнтеса стал матч 2-го тура Примеры с «Уэской» (2:0).

Рекордсменом является бывший вратарь «Реала Сосьедад» Харри Лоу, который дебютировал в чемпионате Испании 85 лет назад в возрасте 48 лет и 226 дней.

Сифуэнтес является воспитанником «Альбасете». Голкипер перешёл в «Кадис» летом 2015 года из польского «Пяста» на правах свободного агента. В прошлом сезоне Сифуэнтес провёл 39 матчей в Сегунде (38 — в основном составе), в которых пропустил 33 гола, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.