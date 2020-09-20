Вратарь «Кадиса» стал самым возрастным дебютантом Примеры за последние 85 лет

Вратарь «Кадиса» Альберто Сифуэнтес стал самым возрастным дебютантом Примеры с 1935 года. Голкипер дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Испании в возрасте 41 года и 114 дней. Дебютным для Сифуэнтеса стал матч 2-го тура Примеры с «Уэской» (2:0).
Рекордсменом является бывший вратарь «Реала Сосьедад» Харри Лоу, который дебютировал в чемпионате Испании 85 лет назад в возрасте 48 лет и 226 дней.
Сифуэнтес является воспитанником «Альбасете». Голкипер перешёл в «Кадис» летом 2015 года из польского «Пяста» на правах свободного агента. В прошлом сезоне Сифуэнтес провёл 39 матчей в Сегунде (38 — в основном составе), в которых пропустил 33 гола, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
- 20 сентября 2020
-
22:07
-
22:04
-
21:53
-
21:50
-
21:39
-
21:37
-
21:36
-
21:27
-
21:22
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:54
-
20:43
-
20:22
-
20:18
-
20:11
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:45
-
19:43
-
19:41
-
19:39
-
19:35
-
19:31
-
19:18
-
19:17