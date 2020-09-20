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Крыховяк не сыграет с ЦСКА

Крыховяк не сыграет с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пропустит матч 9-го тура РПЛ с ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек.

30-летний поляк получил четвёртое в этом сезоне предупреждение в матче 8-го тура с «Тамбовом» (1:0).

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Тамбов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров), ассистировали судьи на линиях Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный). Единственный гол был забит в начале встречи — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук.

В 9-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 27 сентября.

«Локомотив» обыграл «Тамбов» благодаря голу Смолова
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