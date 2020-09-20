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Защитник «Тамбова» Тетрашвили: мы сами себе привезли гол в матче с «Локомотивом»

Защитник «Тамбова» Тетрашвили: мы сами себе привезли гол в матче с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1).

«Сами себе привезли этот гол. Мы вроде бы контролируем какие-то моменты, но не хватает решающего удара. Постараемся во второй половине исправить свои ошибки», — сказал Тетрашвили в эфире телеканала «Матч Премьер».

Единственный гол был забит в начале встречи — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук.

«Локомотив», набрав 12 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (7) — на 13-м месте.

В 9-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч состоится 27 сентября. «Тамбов» дома 26 сентября встретится со «Спартаком».

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