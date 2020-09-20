Миранчук: во втором тайме «Локомотив» немного подсел, концовка была напряжённая

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0).



«Обгоню ли Алексея по количеству наград лучшему игроку матча? Всё зависит от меня, но я рад награде. Но больше рад победе, двигаемся дальше. Во втором тайме мы немного подсели, была напряжённая концовка. Но это больше психологический момент. Считаю, что нужно было забивать второй гол в первом тайме. На второй тайм выходить с преимуществом в два мяча было бы легче. Но это нормально, ведь когда сопернику нужно отыгрывается, тратится много сил. У нас были возможности для контратак, но свои моменты не использовали», — цитирует Миранчука «Матч ТВ».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Тамбов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Единственный гол был забит в начале встречи — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук.