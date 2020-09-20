Марко Николич: матч с «Тамбовом» был тяжёлым с психологической точки зрения

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу московского клуба в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).

«Это был тяжёлый матч с психологической точки зрения. Мы создали много моментов, но потом устали. Самое главное — три очка. Поздравляю команду с победой. Продолжаем работу и двигаемся шаг за шагом.



Эдер говорил на вчерашней тренировке, что есть проблемы. Но он хотел играть сегодня. Во втором тайме он показал, что не может продолжить игру, поэтому его поменяли. Замена Камано связана с усталостью, он пока не готов физически играть весь матч. Мы выпустили его на 60 минут», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив», набрав 12 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.