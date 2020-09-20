Николич: сейчас в «Локомотиве» нет лидеров прошлых сезонов, как Миранчук, Фарфан и Мариу

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы московского клуба в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0) заявил, что уже перестроил команду.

«Мы продолжаем работу, перестроили команду. У нас нет лидеров прошлых сезонов: Джефферсона Фарфана, Леши Миранчука, Димы Баринова, Жоау Мариу. Будем шаг за шагом двигаться вперёд.



Как оценю игру четырёх нападающих сегодня? Никогда не даю индивидуальные оценки игрокам. Мы всегда анализируем игру и указываем на ошибки. У нас сегодня была атакующая команда, самое важное было выиграть. Мы взяли три очка. Двигаемся вперёд», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив», набрав 12 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.