«Реал Сосьедад» — «Реал»: стартовые составы на матч 2-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы сан-себастьянского «Реала Сосьедад» и мадридского «Реала» на матч 2-го тура чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Элустондо, Муниос, Гевара, Мерино, Оярсабаль, Порту, Барренечеа, Исак.

Запасные: Мойя, Саньян, Досагарат, Бласко, Гонсалес, Льоренте, Монреаль, Янузай, Давид Сильва, Наварро, Орхильес, Лопес.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Модрич, Эдегор, Кроос, Родриго, Винисиус, Бензема.

Запасные: Альтубе, Лунин, Начо, Одриосола, Марсело, Аррибас, Каземиро, Парк, Вальверде, Йович, Майораль.

Встреча состоится в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой, ассистировать будут судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Реал».