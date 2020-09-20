Николич прокомментировал информацию о переговорах «Локомотива» с Манджукичем

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы московского клуба в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0) поделился мнением о возможном подписании форварда Марио Манджукича.



«Слухи о трансфере Марио Манджукича? Если можно усилить команду – это хорошо. Я думаю, что у нас будут 2-3 игрока, которые усилят команду. Но сейчас мы имеем то, что имеем. У нас будут матчи каждые три дня, нам нужна большая команда. Мы боремся за высокую позицию в чемпионате», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Нападающий Марио Манджукич, который в данный момент является свободным агентом, близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом».

Зимой Марио Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч. Хорватский форвард выступал за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». За сборную Хорватии Манджукич сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.