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Спортивный директор «Ювентуса»: мы не сможем подписать Суареса

Спортивный директор «Ювентуса»: мы не сможем подписать Суареса
Футбол / Италия 0

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб не будет подписывать уругвайского нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.

«Луиса Суареса нет в нашем списке. Он не является целью «Ювентуса». У него не будет итальянского паспорта во время трансферного окна, поэтому мы не сможем его подписать. Мы рассматривали Суареса как вариант, но он не был близок к переходу в „Ювентус“, — написал журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 33-летний уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.

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