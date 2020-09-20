Лэмпард: без ошибки Кепы и с реализованным пенальти мы бы сыграли вничью с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ошибку вратаря команды Кепы Аррисабалаги в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2).
«Это серьёзная ошибка. Но если подумать, то без этой ошибки и с реализованным пенальти мы бы сыграли вничью со счётом 1:1. На самом деле я намного счастливее, чем после победы в матче с „Брайтоном“. Игроки „Челси“ показали характер, который мне понравился. В первом тайме у нас получалось блестяще обороняться, но удаление Кристенсена изменило весь ход матча», — приводит слова Лэмпарда ВВС.
Первый мяч на 50-й минуте забил Садио Мане. Мохамед Салах и Роберто Фирмино разыграли стеночку, затем бразилец мягко навесил в центр штрафной, откуда Мане головой отправил мяч в сетку ворот. На 54-й минуте встречи Кепа получил передачу во вратарской, но тут же ошибся в передаче — Мане перехватил мяч и закатил его в открытые ворота. На 75-й минуте голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер отразил 11-метровый удар во втором тайме матча с «Челси».
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