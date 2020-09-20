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Тьяго за тайм дебютного матча сделал больше пасов, чем любой игрок «Челси» за 90 минут

Тьяго за тайм дебютного матча сделал больше пасов, чем любой игрок «Челси» за 90 минут
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара совершил необычное достижение в дебютном матче за мерсисайдцев. Во встрече с «Челси» (2:0) испанец сделал больше передач, чем любой футболист лондонцев за всю игру.

Тьяго вышел на поле после перерыва, заменив Джордана Хендерсона. На его счету 75 передач.

В матче 2-го тура АПЛ «Челси» уступил «Ливерпулю». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Первый мяч на 50-й минуте забил Садио Мане. Мохамед Салах и Роберто Фирмино разыграли стеночку, затем бразилец мягко навесил в центр штрафной, откуда Мане головой отправил мяч в сетку ворот. На 54-й минуте встречи Кепа получил передачу во вратарской, но тут же ошибся в передаче — Мане перехватил мяч и закатил его в открытые ворота.

На 75-й минуте голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер отразил 11-метровый удар во втором тайме матча с «Челси». Алькантара завалил Тимо Вернера в штрафной, судья назначил пенальти. Жоржиньо ударом с «точки» не смог переиграть Бекера.

«Ливерпуль» обыграл «Челси», Мане оформил дубль
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