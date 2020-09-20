Тьяго за тайм дебютного матча сделал больше пасов, чем любой игрок «Челси» за 90 минут

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара совершил необычное достижение в дебютном матче за мерсисайдцев. Во встрече с «Челси» (2:0) испанец сделал больше передач, чем любой футболист лондонцев за всю игру.

Тьяго вышел на поле после перерыва, заменив Джордана Хендерсона. На его счету 75 передач.

В матче 2-го тура АПЛ «Челси» уступил «Ливерпулю». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Первый мяч на 50-й минуте забил Садио Мане. Мохамед Салах и Роберто Фирмино разыграли стеночку, затем бразилец мягко навесил в центр штрафной, откуда Мане головой отправил мяч в сетку ворот. На 54-й минуте встречи Кепа получил передачу во вратарской, но тут же ошибся в передаче — Мане перехватил мяч и закатил его в открытые ворота.



На 75-й минуте голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер отразил 11-метровый удар во втором тайме матча с «Челси». Алькантара завалил Тимо Вернера в штрафной, судья назначил пенальти. Жоржиньо ударом с «точки» не смог переиграть Бекера.