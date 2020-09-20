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«Лестер» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ

«Лестер» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» обыграл «Бёрнли» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном, ассистировали судьи на линиях Марк Скоулз и Марк Перри.

Счёт был открыт в первом тайме — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Крис Вуд. На 20-й минуте равновесие восстановил Харви Барнс с передачи Тимоти Кастаня. В начале второго тайма «Лестер Сити» вышел вперёд благодаря автоголу Эрика Питерса. На 61-й минуте третий гол забил Джеймс Джастин. На 73-й минуте разрыв в счёте сократил Джимми Данн, которому ассистировал Дуайт Макнил. Окончательный счёт на 79-й минуте установил Деннис Прает с паса Барнса.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
20 сентября 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
4 : 2
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Вуд – 10'   1:1 Барнс – 20'   2:1 Питерс – 50' (автогол)   3:1 Джастин – 61'   3:2 Данн – 73'   4:2 Прает – 79'
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