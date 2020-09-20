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Ларссон — о поддержке фанатов в матче с «Рубином»: казалось, что мы играли дома

Ларссон — о поддержке фанатов в матче с «Рубином»: казалось, что мы играли дома
Футбол / РПЛ 0

Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон поблагодарил болельщиков за поддержку в выездном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0).

«Хочу поблагодарить всех фанатов, которые болели за нас на стадионе! Казалось, что мы играли дома – было прекрасно! Очень рад забить, особенно с правой, что получается у меня нечасто», — сказал Ларссон в видео, опубликованном в официальном «твиттере» «Спартака».

Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. В середине первого тайма московский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Михаила Меркулова.

«Спартак», набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

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