Артуро Видаль прилетел в Милан, чтобы завершить переход в «Интер»

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прибыл в Милан, чтобы перейти в «Интер», сообщает Tuttomercatoweb.

Сообщалось, что «Интер» заплатит за трансфер хавбека € 1 млн. Видаль уже расторг контракт с каталонским клубом. Футболист попрощался с уже бывшими партнёрами по «Барселоне».



Ранее стало известно, что Видаль уже согласовал контракт с «Интером». Его годовая зарплата составит € 6 млн без учёта бонусов, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.



Цвета «Барселоны» Артуро защищал с 2018 года, а до этого выступал за «Баварию», «Ювентус», «Байер» и «Коло-Коло». В сборную Чили хавбек вызывается с 2007 года. За свою карьеру чилиец завоевал 21 трофей.