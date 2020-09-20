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Артуро Видаль прилетел в Милан, чтобы завершить переход в «Интер»

Артуро Видаль прилетел в Милан, чтобы завершить переход в «Интер»
Футбол / Испания 0

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прибыл в Милан, чтобы перейти в «Интер», сообщает Tuttomercatoweb.

Сообщалось, что «Интер» заплатит за трансфер хавбека € 1 млн. Видаль уже расторг контракт с каталонским клубом. Футболист попрощался с уже бывшими партнёрами по «Барселоне».

Ранее стало известно, что Видаль уже согласовал контракт с «Интером». Его годовая зарплата составит € 6 млн без учёта бонусов, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.

Цвета «Барселоны» Артуро защищал с 2018 года, а до этого выступал за «Баварию», «Ювентус», «Байер» и «Коло-Коло». В сборную Чили хавбек вызывается с 2007 года. За свою карьеру чилиец завоевал 21 трофей.

Видаль не будет требовать у «Барселоны» € 6,5 млн, чтобы поскорее перейти в «Интер»
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