«Идеальный дебют». Клопп прокомментировал игру Тьяго в первом матче за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал дебют полузащитника Тьяго Алькантары в матче с «Челси» (2:0).

«Мы решили выпустить Тьяго пораньше, потому что игра была 11 на 10, и такой игрок, как он, мог задавать ритм. Идеальный дебют для него, и ребята очень ему помогли. Он играл за Испанию и тренировался с „Баварией“, так что он в хорошей форме, это не проблема. Ему нужно привыкнуть к товарищам по команде. Мне очень понравилась его игра. В обороне ему было сложно, но в нападении, с мячом, это его игра, он хочет быть распасовщиком.

Суперигра. Действительно хорошая игра со стороны обеих команд. Мне очень нравится, как мы сыграли. «Челси» — отличная команда. В первом тайме были очень хорошие моменты, но мы не забивали. После красной карточки пошла другая игра", — цитирует Клоппа Goal.