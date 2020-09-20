Хавбек «Брайтона» ударил соперника ногой в лицо и получил красную карточку

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Ив Биссума был удалён в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:0). Хавбек в борьбе за мяч ударил ногой в лицо защитника «сорок» Джамаля Льиюса.
Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Кевином Френдом, ассистировали судьи на линиях Саймон Бэк и Эдриан Холмс.
Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Ниль Мопе с пенальти. На 7-й минуте преимущество гостей увеличил Мопе, оформивший дубль с передачи Леандро Троссарда. В концовке встречи счёт до крупного довёл Аарон Коннолли, которому ассистировал Мопе.
«Брайтон энд Хоув Альбион», набрав три очка, вышел на девятое место в АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» (3) — на 11-м месте.
- 20 сентября 2020
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:10
-
22:50
-
22:45
-
22:33
-
22:25
-
22:11
-
22:07
-
22:04
-
21:53
-
21:50
-
21:39
-
21:37
-
21:36
-
21:27
-
21:22
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:54
-
20:43
-
20:22
-
20:18
-
20:11
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:48