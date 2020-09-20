Хавбек «Брайтона» ударил соперника ногой в лицо и получил красную карточку

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Ив Биссума был удалён в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (3:0). Хавбек в борьбе за мяч ударил ногой в лицо защитника «сорок» Джамаля Льиюса.

Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Кевином Френдом, ассистировали судьи на линиях Саймон Бэк и Эдриан Холмс.



Счёт был открыт в начале матча — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Ниль Мопе с пенальти. На 7-й минуте преимущество гостей увеличил Мопе, оформивший дубль с передачи Леандро Троссарда. В концовке встречи счёт до крупного довёл Аарон Коннолли, которому ассистировал Мопе.



«Брайтон энд Хоув Альбион», набрав три очка, вышел на девятое место в АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» (3) — на 11-м месте.