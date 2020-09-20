«Ювентус» разгромил «Сампдорию», Роналду отдал голевой пас и забил в концовке

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Ювентус» одержал победу над «Сампдорией». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Счёт на 13-й минуте встречи открыл Деян Кулушевски. Криштиану Роналду прорывался в чужую штрафную по центру, после чего мяч в борьбе с защитником отлетел к Кулушевски, и тот в касание прицельно пробил в дальний угол ворот. Второй гол «Ювентуса» забил Леонардо Бонуччи на 79-й минуте. После подачи с углового в суматохе во вратарской нанёс удар Маккенни. Аудеро парировал мяч перед собой во вратарскую, после чего первым на добивание успел Бонуччи.
На 88-й минуте Криштиану Роналду довел счёт до разгромного. Получип передачу от Рэмси на правом краю чужой штрафной, он прицельно низом пробил в дальний угол ворот.
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