Смолов: надеюсь, такая вымученная победа, как в матче с «Тамбовом», придаст эмоций и сил

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).

«Было тяжело. Играли не в самый хороший футбол. Хорошо, что забили быстрый гол. Спасибо болельщикам, которые пришли на матч. Эта победа для них.



Казалось, мы и не проигрывали, вничью сыграли последние два матча, но не побеждали и голов не было. Надеюсь, что такая вымученная победа придаст эмоций и сил», — приводит слова Смолова пресс-служба московского клуба.

Единственный гол был забит в начале встречи — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. «Локомотив», набрав 12 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.