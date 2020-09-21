Смолов: надеюсь, такая вымученная победа, как в матче с «Тамбовом», придаст эмоций и сил
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).
«Было тяжело. Играли не в самый хороший футбол. Хорошо, что забили быстрый гол. Спасибо болельщикам, которые пришли на матч. Эта победа для них.
Казалось, мы и не проигрывали, вничью сыграли последние два матча, но не побеждали и голов не было. Надеюсь, что такая вымученная победа придаст эмоций и сил», — приводит слова Смолова пресс-служба московского клуба.
Единственный гол был забит в начале встречи — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. «Локомотив», набрав 12 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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