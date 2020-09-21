Марио Фернандес: если бы не вратарь «Уфы», счёт мог бы быть разгромным — 3:0 или 4:0

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0), а также отметил игру голкипера соперника Александра Беленова.

«Эти выходные удались. Вчера у меня был день рождения, сегодня ЦСКА одержал победу. В Уфе всегда тяжело играть, так что я очень рад, что мы победили. Можно сказать, это был подарок для меня.



Мы действительно очень хорошо играли, было много моментов. У меня был эпизод, когда я принял мяч и сильно пробил с левой, но их вратарь отразил удар. Вообще он провел очень хороший матч и спасал свою команду. Не зря его признали лучшим игроком матча. Тем не менее мы доминировали и создали много голевых моментов. Я доволен нашей игрой.



То, что мы забили только один гол — это заслуга их вратаря. Если бы не он, то счёт мог бы быть разгромным — 3:0 или 4:0. По-моему, его игра достойна похвалы.



Я видел видео с поздравлениями болельщиков, оно мне очень понравилось. Я бы хотел поблагодарить всех наших уважаемых болельщиков за их любовь и теплоту по отношению ко мне. Хочу подарить эту победу нашим болельщикам и разделить её с ними», — приводит слова Фернандеса пресс-служба клуба.