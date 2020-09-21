Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в 19-м сезоне подряд. Португалец отметился забитым мячом в матче 1-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (3:0). Кроме «Ювентуса», форвард забивал в составе «Спортинга», «Манчестер Юнайтед» и «Реала».
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В прошлом сезоне 35-летний нападающий принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2022 года.
Во 2-м туре чемпионата Италии «Ювентус» на выезде сыграет с «Ромой» (27 сентября).
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