Широков и Тихонов сыграли в благотворительном матче

Экс-футболист сборной России Роман Широков принял участие в товарищеском матче в поддержку проектов сохранения краснокнижных кошек Дальнего Востока.
Бывший футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото, на котором присутствуют бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, а также Роман Шишкин, Дмитрий Булыкин, Андрей Тихонов и другие известные экс-футболисты.
Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Главный арбитр Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок напал на него.
Бывший футболист сборной России Роман Широков находится под подпиской о невыезде. Действия экс-полузащитника были квалифицированы как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ.
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