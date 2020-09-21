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«Под бдительным оком Миранчука». «Аталанта» пошутила о фото российского хавбека

«Под бдительным оком Миранчука». «Аталанта» пошутила о фото российского хавбека
Футбол / Италия 0

Пресс-служба «Аталанты» на странице клуба в «Инстаграме» опубликовала фотографию, на которой полузащитник Алексей Миранчук в форме команды внимательно наблюдает за тренировкой бергамасков.

«Делая заметки. Под бдительным оком Миранчука», — говорится в подписи к фото.

2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.

Алексей продолжает восстанавливаться после травмы. Полузащитник получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:2). Медицинское обследование выявило повреждение задней поверхности бедра.

«Аталанта» ранее показала видео с фотосессии Алексея Миранчука под музыку из «Джеймса Бонда».

«Аталанта» опубликовала видео с фотосессии Алексея Миранчука под музыку из «Джеймса Бонда»
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