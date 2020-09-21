Андреа Пирло: я не хочу копировать чьи-то идеи, но есть команды, которые меня вдохновляли

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло выразил мнение об игре 1-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (3:0).

«Мы провели хороший первый тайм, жаль, что мы не забили больше одного гола. Ближе к концу мы физически подсели, но мы оставались начеку и контролировали игру, включая контратаки «Сампдории».

Потребуется время, чтобы попробовать разные способы ведения игры. Я не хочу просто копировать чьи-то идеи, у меня есть свои, но готов взять что-то от команд, которые меня вдохновляли.

У нас было не так много времени, так как предсезонка началась довольно поздно, а потом случился перерыв на игры сборных. У нас был только один товарищеский матч, но это был хороший дебют, и мы продолжим работать над нашей игрой.

Отдых для Роналду? Мы думали об этом и обсуждали это. Он ещё не устал, мы только начали, но когда дойдем до менее важных игр, постараемся дать ему отдохнуть. Криштиану очень умный парень, который очень хорошо знает своё тело, поэтому он знает, когда ему пора отдохнуть».

«Мы сделаем все возможное в поиске нападающего. Всегда приветствуются качественные игроки, если они обладают характеристиками, обеспечивающими баланс в команде, но мы хотим использовать как можно больше талантов собственных игроков», — цитирует Пирло Football Italia.