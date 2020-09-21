«Лидс» рассматривает возможность приобретения Руслана Малиновского у «Аталанты»

Клуб английской Премьер-лиги «Лидс» рассматривает возможность приобретения 27-летнего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, информирует The Telegraph.
Команда Марсело Бьелсы уже пыталась закрыть эту позицию приобретением Родриго де Пауля из «Удинезе», но так и не смогла согласовать плату за игрока. Малиновский играет аналогичную роль атакующего полузащитника, куда «Лидс» желает найти конкурента на позицию Пабло Эрнандеса.
Малиновский произвел впечатление на скаутов «Лидса» после своего первого сезона в Италии после приезда из бельгийского «Генка», также игрок сборной Украины считается более дешевым вариантом – его трансфер оценивается в € 22 млн.
В прошедшем сезоне Малиновский провёл за «Аталанту» 44 встречи во всех турнирах, отметившись 9 забитыми мячами и 7 результативными передачами.
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