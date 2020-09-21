11-летний брат супруги игрока «Эвертона» Сигурдссона умер, выстрелив в себя из дробовика

11-летний брат жены полузащитника «Эвертона» Гилфи Сигурдссона погиб в результате неосторожного обращения с оружием, сообщает The Sun.

Трагедия произошла 8 сентября, за 5 дней до первой игры «Эвертона» в чемпионате Англии с «Вест Бромвичем» (5:2), в которой принял участие и сам Сигурдссон. 11-летний Максимилиан Хельги Иварссон случайно выстрелил в себя из дробовика, взяв его из запертого оружейного шкафа. Его отец любил охотиться, но неизвестно, принадлежало ли ему ружье.

В душераздирающем некрологе, написанном в газете «Morgunblaði» Сигурдссоном, его женой и другими членами семьи, Максимилиан описывается как «прекрасный младший брат с большими добрыми глазами». В нём говорится, что Максимилиан мог говорить на трёх разных языках с раннего возраста. Его называли «сознательным, трудолюбивым и ярким».

«Нам разбивается сердце, когда мы пишем эти слова. Первое, что приходит на ум, — это благодарность. Благодарность за возможность быть с ним в течение этого короткого времени, что он был здесь, и наслаждаться его чудесным присутствием», — написано в газете.