Вильена и Промес попали в расширенный состав сборной Нидерландов

Тренерский штаб определился с расширенной заявкой из 38 игроков на ближайшую товарищескую игру с Мексикой (7 октября) и матчами Лиги наций с Боснией и Герцеговиной (11 сентября) и Италией (14 сентября). Об этом сообщает пресс-служба сборной Нидерландов в «Твиттере».
В заявке оказались бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», и полузащитник «Краснодара Тони де Вильена.
Публикация доступна в «Твиттере» сборной Нидерландов.
Напомним, что в сентябрьском перерыве на игры сборных голландцы сыграли две встречи в Лиге наций. 4 сентября одержали победу с минимальным счётом над Польшей (1:0), а спустя три дня (7 сентября) также с минимальным счётом уступили сборной Италии. Обе встречи команда проводила на домашнем поле.
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