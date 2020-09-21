Вильена и Промес попали в расширенный состав сборной Нидерландов

Тренерский штаб определился с расширенной заявкой из 38 игроков на ближайшую товарищескую игру с Мексикой (7 октября) и матчами Лиги наций с Боснией и Герцеговиной (11 сентября) и Италией (14 сентября). Об этом сообщает пресс-служба сборной Нидерландов в «Твиттере».

В заявке оказались бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», и полузащитник «Краснодара Тони де Вильена.

Публикация доступна в «Твиттере» сборной Нидерландов.

Напомним, что в сентябрьском перерыве на игры сборных голландцы сыграли две встречи в Лиге наций. 4 сентября одержали победу с минимальным счётом над Польшей (1:0), а спустя три дня (7 сентября) также с минимальным счётом уступили сборной Италии. Обе встречи команда проводила на домашнем поле.