Александр Бубнов: «Спартаку» в какой-то степени повезло в игре с «Рубином»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал результат встречи 2-го тура, в котором красно-белые одержали сухую победу над «Рубином» (2:0)

«По качеству игры матч получился очень хорошим. Команды действовали на высоких скоростях, отвечали атакой на атаку и почти не задерживали мяч в середине поля. Неизвестно, как сложилась бы встреча, реализуй казанцы первый же свой момент в стартовые минуты. Но в какой-то степени «Спартаку» повезло, что сценарий матча получился именно таким. Два быстрых гола предопределили результат.

В первом случае красно-белым также улыбнулась удача. Дважды по ходу их атаки казанцы выносили мяч из штрафной — и оба раза неудачно, после чего Ларссону удался великолепный удар. Второй же гол стал следствием неудачного стечения обстоятельств. Можно говорить об ошибке Медведева на выходе, но в большей степени это — несчастный случай. Из-за двух таких ударов «Рубин» оказался попросту шокирован и оставшееся время первого тайма отходил пешком.

После перерыва казанцы стали нагнетать давление, которое увеличилось после удаления Маслова. В принципе «Спартака» оборонялся умело и хладнокровно, но хозяева создали достаточно моментов, чтобы сравнять счет. Выручил Максименко, который, как и команда, оставил в прошлом неудачную игру в дерби с ЦСКА. Красно-белые смотрелись свежо и провели качественный матч в Казани, сумев догнать «Зенит» в таблице», — цитирует Бубнова Sportbox.

«Спартак», набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 9-м туре красно-белые на выезде сыграют с «Тамбовом» (26 сентября).