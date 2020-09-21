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Сеск Фабрегас назвал лучшего игрока в АПЛ

Сеск Фабрегас назвал лучшего игрока в АПЛ
Футбол / Англия 0

Бывший игрок лондонского «Челси» и «Арсенала» Сеск Фабрегас, ныне выступающий за «Монако», выразил мнение о лучшем игроке английской Премьер-лиги.

«Я скажу это снова. Мане — лучший игрок в лиге», — написал Фабрегас в «Твиттере» после окончания встречи 2-го тура между «Челси» и «Ливерпулем» (0:2).

Напомним, что 28-летний сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в матче с «Челси» оформил дубль.

Первый мяч Садио Мане забил на 50-й минуте встречи. Мохамед Салах и Роберто Фирмино разыграли стеночку, затем бразилец мягко навесил в центр штрафной, откуда Мане головой отправил мяч в сетку ворот. На 54-й минуте встречи Кепа получил передачу во вратарской, но тут же ошибся в передаче — Мане перехватил мяч и закатил его в открытые ворота.

Обзор встречи между «Челси» и «Ливерпулем» доступен на «Чемпионате».

«Ливерпуль» обыграл «Челси», Мане оформил дубль
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