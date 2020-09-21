Криштиану Роналду отметился статистическим достижением в игре с «Сампдорией»

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился очередным статистическим достижением в игре 1-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (3:0), информирует Squawka в «Твиттере».

В игре с «Сампдорией» Криштиану Роналду удалось нанести 10 ударов по воротам, что является лучшим показателем среди всех игроков 5 лучших европейских лиг. Кроме того, в матче с генуэзским клубом он забил гол и отдал результативную передачу.

В прошлом сезоне 35-летний нападающий принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2022 года.



Во 2-м туре чемпионата Италии «Ювентус» на выезде сыграет с «Ромой» (27 сентября).