Погребняк – о голе Дзюбы в ворота «Урала»: с VAR – это офсайд, без него – я бы засчитал

Экс-нападающий «Зенита» и «Урала» Павел Погребняк прокомментировал результат очной встречи его бывших команд в Екатеринбурге в 8-м туре Российской Премьер-Лиги (1:1).
«Зенит» провёл не самый свой лучший матч. Почему? В Екатеринбурге всем непросто. Повторюсь, «Урал» наиграл как минимум на ничью, плюс на кураже после гола Панюкова создал ещё несколько моментов – вспомните подачу на Кулакова. Футбол непредсказуем, «Урал» мог победить, но в целом результат закономерен.
Гол Дзюбы? По-моему, это офсайд. VAR – отдельная тема, не знаю, чем они руководствуются. Судя по всему, видеоарбитры ориентировались по линии ног. Скажу так: если бы VAR не было, я бы этот гол засчитал, но с VAR это, конечно, офсайд», — цитирует Погребняка «Петербургский дневник».
«Урал», в восьми турах набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (17) возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
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